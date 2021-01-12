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    12 января 2021, 01:39

    Росстат подсчитал подорожание бензина за 2020 год

    Кирилл Фролов

    В 2020 году цены на бензин марки Аи-95 выросли в среднем по стране на 2,4%. Для Аи-92 рост составил 2,1%, для дизельного топлива — 1,6%. Об этом сообщило министерство энергетики России со ссылкой на предварительные данные Росстата.
    Росстат подсчитал подорожание бензина за 2020 год

    Годовую инфляцию Росстат оценил в 4,9%.

    В Минэнерго напомнили, что цены на нефтепродукты в России зависят, в частности, от стоимости нефти на мировых рынках. Чтобы сгладить резкие колебания цен на заправках, в стране действует специальный налоговый механизм — демпфер.

    Сейчас, отмечают в ведомстве, величина демпфера на бензин составляет около тысячи рублей за тонну. Это «является индикатором относительного паритета между мировым и российским рынками нефтепродуктов».

    «На данный момент анализ позволяет сказать, что в 2021 году темп роста розничных цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции», — сообщили в министерстве.

    Потребление бензина по итогам 2020 года снизилось в России на 5,6%. Минэнерго связывает это с ковидными ограничениями. Спрос на внутреннем рынке восстанавливается «по мере увеличения деловой активности в различных регионах», уточнили в ведомстве.