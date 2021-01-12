Росстат подсчитал подорожание бензина за 2020 год

Годовую инфляцию Росстат оценил в 4,9%.

В Минэнерго напомнили, что цены на нефтепродукты в России зависят, в частности, от стоимости нефти на мировых рынках. Чтобы сгладить резкие колебания цен на заправках, в стране действует специальный налоговый механизм — демпфер.

Сейчас, отмечают в ведомстве, величина демпфера на бензин составляет около тысячи рублей за тонну. Это «является индикатором относительного паритета между мировым и российским рынками нефтепродуктов».

«На данный момент анализ позволяет сказать, что в 2021 году темп роста розничных цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции», — сообщили в министерстве.

Потребление бензина по итогам 2020 года снизилось в России на 5,6%. Минэнерго связывает это с ковидными ограничениями. Спрос на внутреннем рынке восстанавливается «по мере увеличения деловой активности в различных регионах», уточнили в ведомстве.