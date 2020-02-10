    10 февраля 2020, 13:43

    Российским ученым снова разрешат встречаться тет-а-тет с иностранными коллегами

    Александра Ломейко

    Российские ученые снова могут без опаски делиться опытом с иностранными коллегами. Всякие ограничения на общение для них сняли. Минобрнауки отменило приказ, наделавший столько шума.
    Российским ученым снова разрешат встречаться тет-а-тет с иностранными коллегами

    Глава министерства Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил об отмене документа, который регламентировал порядок контактов ученых РФ с зарубежными специалистами. Слова министра привело РИА «Новости».

    «Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», — подчеркнул он.

    В августе 2019 года Минобрнауки подготовило приказ, которым ужесточались правила контактов российских ученых. Их обязали заранее ставить в известность руководство о встречах с коллегами-иностранцами, отчитываться о беседе по полной — со сканами паспортов ее участников - и не встречаться с иностранными научными работниками в одиночку.

    Позже в министерстве заметили, что у документа исключительно рекомендательный характер. Более того, по словам экс-главы ведомства Михаила Котюкова, его хотят усовершенствовать.

    Кремль счел нововведение перебором, а в Российской академии наук приказ назвали возмутительным.