Немецких ученых не пустили на конференцию в Туве. Все дело в приказе Минобрнауки
По его словам, Микаэль и Аннегрет Штуббе из Германии уже более 20 лет изучают биоразнообразие в Туве. На прошедшей в Кызыле конференции они должны были выступить перед коллегами. Однако организаторы мероприятия вспомнили о приказе Минобрнауки и обратились за разрешением принять иностранных специалистов к местному министерству образования.
В итоге Ректор ТувГУ получил распоряжение не пускать немцев в университет, где все происходило. Чабовский отметил, что именно немецкие коллеги обеспечивали конференции международный статус.
«До того они более 20 лет вкладывались и деньгами, и своей работой в исследования в Туве, стали ее фанатами, обзавелись друзьями и сами стали таковыми для многих местных и вообще российских зоологов», — написал он в своем Facebook. Российский ученый назвал случившееся «жутким позором и стыдом».
Министерство пока никак не комментировало произошедшее.