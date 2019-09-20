Немецких ученых не пустили на конференцию в Туве. Все дело в приказе Минобрнауки

Немецкий профессор и его жена-коллега не смогли попасть на научную конференцию в Туве. Это произошло из-за приказа Минобразования, который ограничивает встречи иностранных и российский ученых. Об этом сообщил сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Андрей Чабовский.

По его словам, Микаэль и Аннегрет Штуббе из Германии уже более 20 лет изучают биоразнообразие в Туве. На прошедшей в Кызыле конференции они должны были выступить перед коллегами. Однако организаторы мероприятия вспомнили о приказе Минобрнауки и обратились за разрешением принять иностранных специалистов к местному министерству образования.

В итоге Ректор ТувГУ получил распоряжение не пускать немцев в университет, где все происходило. Чабовский отметил, что именно немецкие коллеги обеспечивали конференции международный статус.

«До того они более 20 лет вкладывались и деньгами, и своей работой в исследования в Туве, стали ее фанатами, обзавелись друзьями и сами стали таковыми для многих местных и вообще российских зоологов», — написал он в своем Facebook. Российский ученый назвал случившееся «жутким позором и стыдом».

Министерство пока никак не комментировало произошедшее.