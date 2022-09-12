Российским сотрудникам H&M предложили релоцироваться в Швецию | 360°

Общество 12 сентября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

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Viber Российским сотрудникам H&M предложили релоцироваться в Швецию «Известия»: главный офис H&M Group предложил российским сотрудникам работу в Швеции РИА «Новости»

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Сотрудникам российского подразделения компании H&M Group главный офис предложил переехать для работы в Швецию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на близкий к руководству компании источник.

По словам собеседника журналистов, предложение о релокации получили топ-менеджеры и руководители отделов продаж в регионах. Общий штат российского подразделения ждет серьезное сокращение уже в конце этой недели.

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Ранее представители сети заявили, что магазины H&M продолжат работать в России, пока не распродадут все запасы товаров. Сам процесс ликвидации торговых точек назвали поэтапным. Кроме того в компании пообещали максимально справедливо и тактично провести сокращение штата.

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Ранее СМИ со ссылкой на информацию из внутренней переписки компании сообщили, что последним днем работы магазинов H&M в России станет 30 ноября. В первый день зимы ни одна из торговых точек покупателей принимать не будет. На месте продолжат работать сотрудники фирмы для вывоза оборудования и остатков товара.

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