СМИ: H&M назвал дату последнего дня работы на территории России | 360°

Общество 06 сентября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber СМИ: H&M назвал дату последнего дня работы на территории России Mash: Бренд H&M закроет магазины в России 30 ноября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Магазины одежды и аксессуаров H&M навсегда закроются в России 30 ноября. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Авторы издания не указали источник, из которого они получили сведения. На прикрепленном к публикации скриншоте предположительно — текст письма из внутренней рассылки для сотрудников. В нем говорится, что некий магазин будет закрыт 30 ноября.

Реклама

По данным авторов Telegram-канала, объем поставок упал в три-четыре раза, а текущего запаса товаров хватит на семь недель. После закрытия магазина сотрудникам дали 14 дней на вывоз продукции и оборудования.

Реклама

Также в опубликованном тексте указано, что с работниками магазина в течение 30 дней до закрытия торговой точки расторгнут трудовой договор.

0 0 0 0 0 0