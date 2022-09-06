СМИ: H&M назвал дату последнего дня работы на территории России | 360°

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СМИ: H&M назвал дату последнего дня работы на территории России

Mash: Бренд H&M закроет магазины в России 30 ноября

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Магазины одежды и аксессуаров H&M навсегда закроются в России 30 ноября. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Авторы издания не указали источник, из которого они получили сведения. На прикрепленном к публикации скриншоте предположительно — текст письма из внутренней рассылки для сотрудников. В нем говорится, что некий магазин будет закрыт 30 ноября.

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По данным авторов Telegram-канала, объем поставок упал в три-четыре раза, а текущего запаса товаров хватит на семь недель. После закрытия магазина сотрудникам дали 14 дней на вывоз продукции и оборудования.

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Также в опубликованном тексте указано, что с работниками магазина в течение 30 дней до закрытия торговой точки расторгнут трудовой договор.

Магазины

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