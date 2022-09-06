H&M рассказала, когда окончательно закроет магазины в России | 360°

Деньги 06 сентября 2022, 17:04 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:37) Поделиться Telegram

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Viber H&M рассказала, когда окончательно закроет магазины в России H&M закроет магазины в России после распродажи большей части товаров Fernand De Canne/Unsplash. com

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Шведская компания H&M не закроет магазины в России, пока не распродаст большую часть товаров, сообщили РИА «Новости» представители сети. Там добавили, что постараются завершить работу «ответственным образом».

«Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно», — рассказали в пресс-службе H&M.

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Ретейлер пообещал, что уделит максимальное внимание тактичному и справедливому расставанию со своими работниками в России.

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Ранее появилась информация о том, что компания навсегда закроет свои российские магазины 30 ноября. По информации СМИ, объем поставок в H&M снизился в несколько раз, а существующих запасов одежды хватит примерно на семь недель.

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