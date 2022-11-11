Общество 11 ноября 2022, 18:45 Российским подросткам решили запретить аборты без согласия родителей Вице-премьер Голикова предложила запретить подросткам аборты без согласия родителей РИА «Новости»

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Вице-премьер России Татьяна Голикова передала Минздраву поручение рассмотреть возможность запрета на аборт для девушек в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей. Сведения об этом появились в протоколе поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, сообщило РИА «Новости».

«Минздраву России проработать вопросы и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей», — говорится в официальном сообщении.

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В документе также предложено изучить утверждение единого порядка проведения доабортного консультирования с психологом.

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Главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин ранее сообщил, что количество медицинских абортов в России за последние семь лет сократилось на 250 тысяч в год. В настоящее время таких операций насчитывают около 400 тысяч.

На осенней сессии депутатам Госдумы предложили рассмотреть законопроект о запрете абортов в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).