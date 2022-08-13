Госдума рассмотрит запрет абортов по ОМС

На осенней сессии депутатам Госдумы предстоит рассмотреть законопроект о запрете абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в интервью Ura.ru рассказал заместитель председателя комитета нижней палаты Федерального собрания по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Этой осенью, я надеюсь, нам удастся внести законопроект. Сделать очередную попытку о выводе абортов из системы ОМС. Те, кто выступают против, — это люди, которые вольно или невольно выступают на стороне фармакологической мафии», — заявил он.

По его мнению, получаемый после абортов материал используют для «косметических и прочих целей». Милонов подчеркнул, что из покрытия ОМС хотят вывести аборты, осуществляемые не по медицинским показаниям.

Также Милонов обвинил сторонников абортов в неверии в Бога и отсутствии совести. По его словам, представители конфессий поддержат эту инициативу. Тех, кто выступит против, Милонов призвал публично сознаться.

«Эти люди должны будут публично сказать, что они не христиане, не православные, не мусульмане», — подытожил он.