Общество 05 сентября 2022, 09:44 Поделиться Telegram

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Viber Количество абортов в России сократилось — Минздрав Специалист Минздрава Аполихин: количество абортов в РФ сократилось на 250 тысяч в год РИА «Новости»

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Количество медицинских абортов в России за последние пять-семь лет сократилось на 250 тысяч в год. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин, передал ТАСС.

Сейчас в год делают около 400 тысяч таких операций.

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«Число абортов <…> наше министерство в этом достигло значительных успехов. Мы снизили практически на 250 тысяч, а, может, и более, количество медицинских абортов, которое у нас сейчас уменьшается из года в год», — сказал он в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По словам Аполихина, чаще всего женщины в России делают аборты в возрасте 25-39 лет.

Ранее стало известно, что свыше 650 сотрудников Alphabet — владельца Google — подписали направленную в сторону руководства петицию, в которой осуждают политику компании в отношении искусственного прерывания беременности. Google не стала комментировать документ.

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