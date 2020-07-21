Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей

Пенсионеров предложили поддержать деньгами в период пандемии коронавируса. Так, член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей.

«Прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», — привело РИА «Новости» цитату из письма Хамзаева.

Свое обращение член ОП направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Он подчеркнул, что россиян волнует ситуация с помощью пожилым людям, которые из-за коронавируса попали в особую группу риска.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на четыре тысячи рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий — прим. ред.)», — пояснил Хамзаев.

Он добавил, что в сложившейся ситуации пенсионерам приходится покупать лекарства и выделять больше денег на профилактику заболеваний. При этом они должны соблюдать все предписания медиков и придерживаться ограничений в передвижении.

Ограничительные меры начали вводить в России в марте из-за распространения коронавируса. Всего за время пандемии было выявлено 777 486 случаев инфицирования. Вылечились 553 602 пациента, скончались — 12 427.