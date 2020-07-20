Названы льготы, о которых не знает большое число российских пенсионеров

Так, пенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты налога за жилье и транспорт. Отмечается, что в зависимости от условий можно перестать выплачивать его целиком либо снизить сумму.

Помимо прочего, существует льгота, благодаря которой можно отдохнуть и подлечиться частично за счет государства. Например, пенсионерам оплачивают процедуры и питание в санатории. А ветеранам Великой Отечественной войны и достигшим 70 и 80-летнего возраста гражданам положена компенсация за капитальный ремонт дома.

Также нуждающиеся в медицинской помощи могут получить льготы на лечение. Кроме этого, пенсионерам, находящимся в браке более 50 лет, выплачивают денежные средства. А пожилым людям, которые хотят продолжать работать, повышают квалификацию. Еще с 2019 года пенсионеры, у которых доход ниже прожиточного минимума в регионе, могут обратиться в местную администрацию и получить адресную помощь.