Российским пенсионерам дали советы по поиску работы

Безработным россиянам пенсионного и предпенсионного возраста для трудоустройства нужно идти в сельское хозяйство, строительство или ЖКХ. Это самые неукомплектованные сотрудниками сферы деятельности. Об этом заявил в беседе с Ura.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что для завершивших свою карьеру россиян предусмотрены бесплатные курсы по переобучению. Выбрать новую специальность можно, внимательно изучив региональный рынок труда, чтобы понимать, каких именно специалистов не хватает.

«Есть такой портал „Работа России“, с помощью которого можно, в том числе за государственный счет, пройти курсы и получить новую специальность, открыть свое дело и прочее», — заявил депутат.

В качестве положительного примера Нилов привел казанский колледж, где жителей пенсионного и предпенсионного возраста научили работать в общепите.

«У нас сегодня есть потребность в трудовых ресурсах в сельском хозяйстве, но все будет зависеть от того, готовы ли люди соответствующего возраста работать, имея в виду физическую нагрузку. Строительная сфера, сфера ЖКХ, в общем, много предложений со стороны работодателей, которые готовы предложить варианты трудоустройства», — заявил Нилов.

Депутат отметил, что получающие страховую пенсию россияне не хотят устраиваться на новую работу, так как потеряют возможность индексации выплат.

Вопрос повышения пенсий работающим россиянам поднимался неоднократно. В последний раз с такой инициативой выступили депутаты Госдумы, но не нашли поддержки у правительства. В кабмине отметили, что народные избранники не указали источники, где брать дополнительные деньги.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии для неработающих россиян в 2022 году увеличат на 5,9%, а социальные пенсии вырастут на 7,7%.