Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим россиянам

Правительство выступило против индексации пенсий для тех жителей России, которые продолжают работать. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на заключение кабмина.

В кабмине указали, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в своем обосновании к законопроекту не упомянули, из каких источников брать эти средства.

Правительство в своем заключении подчеркнуло, что уже трижды отклоняло такие законопроекты — в 2017-м, 2019-м и 2020 году.

«С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», — привело агентство выдержку из заключения кабмина.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируют с 2016 года. Такое решение приняли для того, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда. Парламентарии неоднократно предлагали возобновить индексации, но эти инициативы не находили поддержки у правительства.

Накануне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2022 году планируют проиндексировать на 5,9%, а социальные пенсии — на 7,7%.