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    23 сентября 2021, 11:33

    Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим россиянам

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Правительство выступило против индексации пенсий для тех жителей России, которые продолжают работать. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на заключение кабмина.

    Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим россиянам

    В кабмине указали, что индексация потребует дополнительных расходов, но депутаты в своем обосновании к законопроекту не упомянули, из каких источников брать эти средства.

    Правительство в своем заключении подчеркнуло, что уже трижды отклоняло такие законопроекты — в 2017-м, 2019-м и 2020 году.

    «С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», — привело агентство выдержку из заключения кабмина.

    Пенсии работающих пенсионеров не индексируют с 2016 года. Такое решение приняли для того, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда. Парламентарии неоднократно предлагали возобновить индексации, но эти инициативы не находили поддержки у правительства.

    Накануне министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2022 году планируют проиндексировать на 5,9%, а социальные пенсии — на 7,7%.