Страховые пенсии в 2022 году проиндексируют на 5,9%. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил РИА «Новости».

Министр напомнил, что по действующим законам индексация пенсий для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. А так как Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 5,8%, то планируемая индексация пенсий в следующем году составит около 5,9%.

Котяков добавил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 521 рубль. В 2023 году он достигнет 19 477 рублей, а в 2024-м поднимется до 20 469 рублей.

В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%. Их средний размер составляет 16 789 рублей.

Страховые пенсии индексируют каждый год 1 января.

В Счетной палате ранее сообщили, что социальная политика стала самым затратным разделом в федеральном бюджете РФ за последние шесть лет.

В правительстве ранее сообщили, что 2022 года пенсии и другие выплаты будут начисляться россиянам автоматически. Также с нового года мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 смогут узнать на портале госуслуг о состоянии своего пенсионного счета и предполагаемом размере пенсии.