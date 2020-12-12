Российский сексолог Лев Щеглов умер от коронавируса

«Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид…», — написал Вишневский. По словам депутата, последние дни Щеглов был подключен к аппарату ИВЛ.

Лев Щеглов был сексологом и психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории, доктором медицинских наук. Он также известен по телепередачам «Спросите у доктора Щеглова» и «Адамово яблоко». В них с начала 1990-х годов Щеглов активно занимался популяризацией сексуального просвещения.

От коронавируса скончался корейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет. Наибольшую известность в России ему принес фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Ки Дук был одним из главных поэтов мирового кино, заявил «360» кинокритик Егор Беликов. В своих фильмах режиссер использовал насилие, как способ показать современный мир. В жизни он был антиподом своих героев. При этом его обвиняли в сексуальном насилии во время съемок, но доказать этого так и не смогли.