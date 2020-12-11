Ким Ки Дука называли режиссером-садистом в кино и жизни. Но он не жалел о том, что делал

Насилие, как искусство

Слава пришла к Ким Ки Дуку после показа его фильма «Остров» на Венецианском кинофестивале. Во время премьерного показа одной из зрительниц стало плохо от сцены, где герой проглотил рыболовный крючок и буквально наматывал свои внутренности на леску.

Сам фильм рассказывал о немой женщине, которая днем разносила еду, а по ночам занималась проституцией. В плавучем озере селится полицейский, ставший свидетелем двух убийств. Женщина начинает заботиться о нем, спасает от самоубийства и не дает ему уйти, когда он пытается сбежать от нее.

Эта история любви переполнена сценами насилия. Издеваются там не только над людьми, но и над животными. При этом Ким Ки Дук утверждал, что это все были не постановки. Его попытки использовать насилие в качестве способа выразить свое видение приняли критики и возненавидели зрители. В Южной Корее режиссера осудили за столь страшный способ. Но на этом он не остановился. В следующих картинах он использовал еще более сильные методы.

На вопрос о том, почему он использует такие методы, Ким Ки Дук отвечал так: «В новейшей истории Кореи было две травмы: японское колониальное правление и корейская война». Многие режиссер до сих пор пытаются побороть эти травм прошлого, поэтому зрители видят насилие и боль в фильмах»,

Насилие в жизни

В 2017 году на Ким Ки Дука подала в суд одна из артисток. Ее имя СМИ не раскрывали. По словам женщины, в 2013 году во время съемок фильма «Мебиус» режиссер ее избил, а после заставил сниматься в откровенной сцене. В частности, он заставил ее взять за пенис актера несмотря на договоренность, что на съемках используют протез. Когда она устроила скандал, то ее заменили.

Во время Берлинского кинофестиваля режиссер заявил, что частично признал свою вину. По его словам, он действительно нанес актрисе пощечину, но сделал это, в качестве инструкции. К съемке готовилась сцена драки супругов.

«Мы репетировали. «Присутствовало много людей и никто не увидел в этом ничего плохого. Это было связано с актерской игрой, но я считаю, что девушка интерпретировала это иначе, чем я», — сказал режиссер. Принести извинения девушке он отказался.

В это же время в Сеуле в поддержку актрисы начали выступать общественники, которые назвали Ким Ки Дука преступником и потребовали, чтобы его фестиваль отказался от показа его фильма.

«Преступник совершил насилие, а его везде приветствуют, как будто ничего не произошло, в то время как жертва, выступившая против него изолирована», — говорилось в официальном заявлении.

Вслед за первой актрисой появилось еще две, которые заявили, что Ким Ки Дук заставлял их вступать в сексуальную связь за сохранение роли. Все они снялись в фильме-расследовании телекомпании MBC. Женщины не называли своих имен и не раскрывали лиц.

Одна из актрис заявила, что во время съемок картины режиссер несколько раз домогался ее, а однажды даже изнасиловал. По ее словам, он обещал ей главную роль в картине, если она сохранит с ним сексуальные отношения. Женщина заявила, что после съемок лечилась от панических атак.

Вторая актриса заявила, что ей пришлось сбежать со встречи с Ким Ки Дуком, когда он стал задавать ей вопросы сексуального характера. Она подчеркнула, что после этого она бросила свою карьеру и теперь винит в этом режиссера.

Общаться с журналистами режиссер не захотел. Вместо этого он направил им длинное письмо, в котором отверг все обвинения. Ким Ки Дук заявил, что никогда не пытался удовлетворить собственные желания за счет работы.

«У меня были интимные отношения, но это всегда было по обоюдному согласию. Мне стыдно за это, так как я женат», — говорил он.

Против режиссера подали иски в суд. Он подал встречные с требованием опровергнуть очерняющие его заявления. Но судья встал на сторону ответчиков и оштрафовал режиссера на пять миллионов вон (4,6 тысяч долларов) за применение насилия на съемках к первой актрисе. Обвинения в сексуальном насилии сняли, так как доказательства случившегося так и не нашли.