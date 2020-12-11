Умершего от COVID-19 Ким Ки Дука назвали одним из главных поэтов мирового кино

В возрасте 59 лет скончался корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Наибольшую известность в России ему принес фильм «Весна, лето, осень, зима и снова весна». Ки Дук был одним из главных поэтов мирового кино, заявил «360» кинокритик Егор Беликов.

«Ким Ки Дук запомнился как один из главных поэтов, если можно так сказать, мирового кино. Он всегда снимал очень лирические картины, очень созерцательные, зачастую мизантропические. Были у него и сюжетные картины, но все же мне кажется, что в России он более известен по фильму „Весна, лето, осень, зима и снова весна“», — отметил Беликов.

Он добавил, что кинорежиссер в последние годы стал больше получать премий и зарекомендовал себя как неоклассик. Одной из любопытных работ Ки Дука стал документальный фильм «Ариран», где он сам сыграл главную роль. В последние годы стал много бывать в России, а последний свой фильм снял в Казахстане.

«Ким Ки Дук, может быть, не был самым главным из корейских мастеров. Тем более что сейчас большое внимание привлечено к корейскому кино — после победы „Паразитов“. Вот он не успел этим воспользоваться и остался таким авторским режиссером 2000-х. Возможно, одним из самых примечательных в России», — отметил кинокритик.

По словам Беликова, смерть Ки Дука от коронавируса стала одной из самых неожиданных. Режиссер вел очень активный образ жизни. Он посещал различные мероприятия и кинопремьеры, где ему переводила фильмы помощница, которую он постоянно брал с собой.

«Крайне любопытный и колоритный персонаж. Без него, конечно, мировой киноландшафт несколько оскудел», — заключил эксперт.

О смерти Ким Ки Дука сообщил директор Artdocfest/Riga Виталий Манский. Кинорежиссер умер в возрасте 59 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.