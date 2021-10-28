Российский регион решил сохранить ковидные ограничения «до улучшения ситуации», а не до 7 ноября

Власти Татарстана запретили кафе и магазинам работать по ночам. Новые ковидные ограничения будут действовать в регионе не до 7 ноября, а до улучшения эпидемической ситуации. Такое заявление сделала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Данные меры будут [действовать] с 30 октября до улучшения эпидситуации. <…> Запрет на оказание в ночное время услуг общественного питания, с 23:00 до 06:00. <…> Запрет распространяется на работу в ночное время, с 23:00 до 06:00, объектов розничной торговли за исключением аптек, аптечных пунктов и автозаправочных станций», — приводит ТАСС слова Фазлеевой.

Она отметила, что купить еды ночью можно будет только на вокзалах и в аэропортах.

Обстановка с коронавирусом резко ухудшилась в начале сентября. Регионы начали вводить жесткие ограничения, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2, однако заболеваемость и смертность пока растут. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о нерабочих днях с 30 октября до 7 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян никуда не ездить в это время и побыть дома.