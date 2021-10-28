Число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 40 тысяч

Российские медики за сутки выявили 40 096 новых случаев ковида в 85 регионах. Это максимальное число заболевших за 24 часа с начала пандемии, сообщил оперативный штаб. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составило 8 392 697.

Со вчерашнего дня от COVID-19 умерли 1159 человек — это тоже новый рекорд. С марта прошлого года болезнь унесла 235 057 жизней. Выздоровели за сутки 29 318 заразившихся, всего — 7 272 053.

Особенно напряженная эпидемическая обстановка сохраняется в Москве, где со вчерашнего дня произошла вспышка коронавируса, Санкт-Петербурге и Московской области. В столице выявили 8440 новых случаев заболевания, в Петербурге — 3186, в Подмосковье — 2639.

В Московской области с начала пандемии сделали 12 098 355 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с SARS-CoV-2 резко ухудшилась в России в начале осени. Медики каждую неделю фиксируют рекордные показатели прироста заболевания и смертности. Власти в регионах ввели жесткие ограничения, чтобы остановить вспышку. Российское руководство объявило о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Эта мера должна стабилизировать ситуацию. В Москве и Подмосковье нерабочие дни начались с 28 октября.