Российский посол посчитал неприемлемыми претензии от США о соблюдении прав человека

Россия считает претензии США по ситуации с правами человека в стране неприемлемыми. Об этом заявил посол Анатолий Антонов во время выступления в дискуссионном клубе «Космос-клаб».

«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — процитировало слова дипломата российское посольство в США на своей странице в Facebook.

Посол отметил, что в случае с политиком Алексеем Навальным и его госпитализацией в Омске от России сначала требовали безапелляционного признания вины за якобы его отравление с применением химоружия, а затем США ввели санкции, не предъявив никаких доказательства своей позиции. Антонов напомнил, что американские власти оставили без объяснений все контраргументы и обращения России за получением дополнительной информации.

Несколькими днями ранее стало известно, что под санкции со стороны США попали семь высокопоставленных лиц России и несколько организаций. В списке, опубликованном на сайте американского Минфина, оказались глава ФСБ Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замминистра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.