Российских студентов не будут принудительно прививать от коронавируса

Студентов российских вузов массово прививать от коронавируса пока не будут. Тем не менее прорабатываются различные варианты вакцинации совместно с вузами с учетом интересов учащихся. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«У нас таких планов пока нет. Самые разные варианты, конечно, прорабатываются, но эту задачу каждый вуз индивидуально решает с учетом интересов студентов, их желания и возможности вуза», — передал «Интерфакс» его слова.

При этом министр уточнил, что нужно создавать условия для проведения вакцинации, но ни в коем случае «не неволить».

Президент России Владимир Путин ранее призвал народ сделать прививку от коронавируса. Он напомнил, что лично прошел вакцинацию. При этом он выступил против введения в стране обязательной вакцинации от нового вируса. Глава государства считает, что россияне должны сами осознать важность прививки и риски, если от нее отказаться.

Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о росте заболеваемости ковидом к осени при низком уровне вакцинации.