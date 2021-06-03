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    03 июня 2021, 15:27

    Российских студентов не будут принудительно прививать от коронавируса

    Анастасия Калинина

    Студентов российских вузов массово прививать от коронавируса пока не будут. Тем не менее прорабатываются различные варианты вакцинации совместно с вузами с учетом интересов учащихся. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Российских студентов не будут принудительно прививать от коронавируса

    «У нас таких планов пока нет. Самые разные варианты, конечно, прорабатываются, но эту задачу каждый вуз индивидуально решает с учетом интересов студентов, их желания и возможности вуза», — передал «Интерфакс» его слова.

    При этом министр уточнил, что нужно создавать условия для проведения вакцинации, но ни в коем случае «не неволить».

    Президент России Владимир Путин ранее призвал народ сделать прививку от коронавируса. Он напомнил, что лично прошел вакцинацию. При этом он выступил против введения в стране обязательной вакцинации от нового вируса. Глава государства считает, что россияне должны сами осознать важность прививки и риски, если от нее отказаться.

    Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о росте заболеваемости ковидом к осени при низком уровне вакцинации.