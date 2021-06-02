«Сам сделал и вас призываю». Путин напомнил о важности прививки от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал народ сделать прививку от коронавируса. Глава государства напомнил, что лично прошел вакцинацию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я сам вакцинировался и всех граждан призываю это сделать», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что вакцинация очень важная вещь на сегодня. Первым компонентом российской вакцины от коронавируса Владимир Путин привился 23 марта. Побочных эффектов президент не почувствовал. Глава государства 14 апреля сообщил, что ему ввели второй компонент вакцины.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что в России не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. По ее словам, это грубое нарушение закона. Президент России тогда также отметил, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию от нового вируса. Он считает, что россияне должны сами осознать важность прививки и риски, если от нее отказаться.

Росздравнадзора заявил, что нежелательные побочные эффекты от российских вакцин оказались минимальными.