Существенное сокращение числа пенсионеров спрогнозировали в России

Повышение пенсионного возраста и сокращение продолжительности жизни приведут к уменьшению на один миллион числа российских пенсионеров. Таким прогнозом c Ura.ru поделились экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Эксперты напомнили, что в прошлом году число россиян пенсионного возраста существенно сократилось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Но в ближайшие три года на количество пенсионеров повлияют пенсионная реформа и снижение уровня жизни.

«Миллион человек — это реальная цифра. И ключевую роль здесь играет повышение пенсионного возраста, а не пандемия коронавируса. Плюс у нас восемь миллионов работающих пенсионеров, которым пенсия не индексируется», — отметил экономист Жаворонков.

По прогнозу Министерства экономического развития, число пенсионеров в 2021 году уменьшилось на 398 тысяч человек, еще на 326 тысяч сократится в 2022 году.

Повышение пенсий работающим пенсионерам остановили с 1 января 2016 года из-за дефицита бюджета Пенсионного фонда. Президент России Владимир Путин неоднократно выступал в поддержку предложений депутатов Госдумы, которые предлагали вернуть индексацию выплат.

Против инициативы выступило правительство. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что работающие пенсионеры имеют постоянный доход, поэтому рассчитывать на повышение выплат они могут только после прекращения трудовой деятельности.