Минфин объяснил, почему выступает против индексации пенсий работающим россиянам

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что неработающим пенсионерам поддержка нужнее. Поэтому ведомство выступает против индексации пенсии для тех, кто продолжает работать.

«Когда, получая и заработные платы, и пенсии, вы говорите: „Давайте еще и индексировать пенсии“, — наверное, это не совсем справедливо. <…> На наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают. И именно это учтено у нас в бюджете», — приводит агентство Regnum слова Силуанова на пленарном заседании Госдумы.

Накануне Силуанов не поддержал инициативу партий «Справедливая Россия» и ЛДПР об индексации пенсии работающим пенсионерам. В начале октября президент России Владимир Путин назвал предложение парламентариев справедливым и согласился с их позицией.

Заместитель главы социального комитета Совфеда Елена Бибикова ранее сообщила, что правительство сейчас прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающих пенсионеров. Как только вариант будет готов, его обсудят законодатели. Сейчас обсуждают три варианта проекта. Самый дорогой из них — компенсировать все недоплаты начиная с 1 января 2016 года. Самый дешевый — обнулить прошлые индексации и зафиксировать сумму на уровне 1 января 2020 года.

Индексации пенсий работающим пенсионерам прекратились 1 января 2016 года. От них отказались, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда.