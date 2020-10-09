Индексацию выплат предложили вернуть работающим пенсионерам

По его словам, этот вопрос обсуждался с Пенсионным фондом России (ПФР) и Министерством труда, информирует Daily Storm.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ», — отметил Исаев.

Замглавы уточнил, что инициатива предусматривает два варианта. В их числе единовременная и поэтапная индексации пенсий всех категорий работающих пожилых людей.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 октября в рамках встречи с главами думских фракций поддержал инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова об индексации пенсионных выплат. По итогам встречи политик сообщил, что лидер государства дал поручение кабинету министров подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим представителям старшего поколения.