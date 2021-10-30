Российские военные взяли под контроль американский ракетный эсминец в Черном море

Американский ракетный эсминец USS Porter вошел в акваторию Черного моря. Его действия взяли под контроль российские военные,

За действиями эсминца следят силы Черноморского флота, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее о том, что военный корабль отправился в Черное море, заявили представители шестого флота ВМС США. Уточнялось, что Porter проследовал в этом направлении для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Военно-морские операции американского флота при поддержке НАТО начались в акватории Средиземного и Черного морей 29 октября. Целью маневров назвали обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Минувшим летом эсминец Великобритании HMS Defender на три километра зашел в территориальные воды России в Черном море. Он изменил курс только после того, как российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения корабля.