Капитан британского эсминца Defender рассказал о предупредительных залпах с российского корабля

На британском эсминце Defender, который вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма, слышали предупредительные выстрелы с российского пограничного корабля. Это подтвердил капитан эсминца Винсент Оуэн, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на своего корреспондента.

«Оуэн отвечает [российской стороне] по радио и напоминает своей команде, чтобы они придерживались легенды. Она заключается в том, что британский корабль соблюдает нормы международного права. Капитан предположил, что Россия все равно попытается заставить эсминец уйти», — приводит издание слова корреспондента Марка Никола, который в момент провокации находился на борту корабля.

Как отметил Никол, после призыва сменить курс Defender намеренно оставался на территории России.

Днем 23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Сторожевой корабль ВМС РФ выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил несколько бомб. Только после этого иностранный корабль отошел от российского побережья.

заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на Московской конференции по международной безопасности заявил, что это происшествие может обернуться эскалацией, а черноморский регион превратиться в арену военного противостояния.