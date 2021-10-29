США анонсировали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях при поддержке НАТО

В акватории Средиземного и Черного морей начались военно-морские операции американского флота при поддержке НАТО. Их целью называют обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Участие в маневрах принимают штабы Шестого флота ВМС США, военно-морские силы и военные НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского ВМС.

Штабы разместят на эсминце шестого флота Mount Whitney. Им предстоит «взаимодействовать вместе с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях». В ходе операций будет проведена совместная работа по обеспечению в регионе безопасности и стабильности.

В ВМС США не привели другие подробности о предстоящих маневрах.

В середине октября американский эсминец Chafee пытался нарушить границу России в Японском море. Тихоокеанский флот США заявил после инцидента, что корабль проводил «обычные операции». Взаимодействие с российскими военными американская сторона сочла безопасным и профессиональным.