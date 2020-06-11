    11 июня 2020, 09:57

    Российские старшеклассники получат аттестаты без сдачи экзаменов — постановление

    Наза Салех Захи

    Окончившие девятый и одиннадцатый классы школьники в этом году получат аттестаты, не сдавая экзамены. Такое решение принял премьер-министр Михаил Мишустин. Он подписал постановление, которое опубликовали на сайте российского правительства.
    Российские старшеклассники получат аттестаты без сдачи экзаменов — постановление

    При этом выпускников, которые продолжат обучение в средних профессиональных образовательных организациях, зачислят туда по результатам аттестата. Те, кто намерен поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ. Первые экзамены пройдут уже 3 июля. К ним подросткам должны помочь подготовиться школы в дистанционном режиме. Ранее «360» уже рассказывал, как это происходит в подмосковных учебных заведениях.

    Существующий порядок итоговой аттестации и вступительных испытаний изменили в России из-за эпидемии коронавируса. Такие меры должны защитить школьников и их учителей от заражения коронавирусной инфекцией.

    Ученики школ, а также студенты вузов перешли на дистанционное обучение еще в конце марта из-за пандемии. Последний звонок — 2020 также прошел в этом году в режиме онлайн.