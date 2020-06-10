Подмосковные школы готовятся к ЕГЭ. Как пройдут экзамены в новых реалиях
Дистанция, измерение температуры и интервалы. Каждая школа приходит в определенное время. После экзамена помещения и все поверхности дезинфицируют.
Маски и перчатки носят сотрудники школы и организаторы экзамена. Ученикам при входе предложат антисептик.
Только после проверки самочувствия школьники смогут отправиться в аудитории. На лестнице дежурный поможет найти свой класс. А вот в самом классе — тоже все по-новому. Вместо 15 парт будет всего восемь. И на полу — зигзаги-змейки ярко-желтого цвета.
Еще для учеников организовали отдельный стол для воды. Раньше бутылки и стаканы стояли прямо на столе дежурного. Но теперь и это может быть опасно.
Впрочем, для самих экзаменующихся усиленные меры безопасности сейчас — почти незаметная мелочь. Главное, что экзамены будут, и сдавать их можно в привычном режиме. А не с помощью удаленки, от которой и ученики и учителя уже порядком устали.
Подробности — в сюжете канала «360».