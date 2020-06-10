Подмосковные школы готовятся к ЕГЭ. Как пройдут экзамены в новых реалиях

В Подмосковье приняли новый стандарт для сдачи ЕГЭ. Из-за коронавируса чиновники от образования ввели дополнительные меры безопасности. И теперь чтобы выпускнику дойти до своего места, нужно соблюдать целый комплекс правил. «360» побывали в школе и все узнали.

Дистанция, измерение температуры и интервалы. Каждая школа приходит в определенное время. После экзамена помещения и все поверхности дезинфицируют.

Маски и перчатки носят сотрудники школы и организаторы экзамена. Ученикам при входе предложат антисептик.

Только после проверки самочувствия школьники смогут отправиться в аудитории. На лестнице дежурный поможет найти свой класс. А вот в самом классе — тоже все по-новому. Вместо 15 парт будет всего восемь. И на полу — зигзаги-змейки ярко-желтого цвета.

Еще для учеников организовали отдельный стол для воды. Раньше бутылки и стаканы стояли прямо на столе дежурного. Но теперь и это может быть опасно.

Впрочем, для самих экзаменующихся усиленные меры безопасности сейчас — почти незаметная мелочь. Главное, что экзамены будут, и сдавать их можно в привычном режиме. А не с помощью удаленки, от которой и ученики и учителя уже порядком устали.

Подробности — в сюжете канала «360».