Российские школьники оценили дистанционное и очное обучение

20% школьников считают, что обучение должно быть лишь наполовину дистанционным. После пандемии 49% респондентов стали больше ценить традиционное очное обучение. Против обычного формата учебы высказались 24% опрошенных. 27% не смогли дать ответ.

Среди плюсов очного обучения школьники назвали доступность материала (30%), 29% опрошенных заявили о важности живого общения с одноклассниками, а 11% оценили общение с педагогами.

Среди минусов традиционного формата ученики российских школ назвали ранний подъем (25%) и невозможность учиться в своем темпе (17%).

Из-за пандемии коронавируса все школьники России с марта учились дистанционно. С 1 сентября ученики вернутся в классы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если хоть у одного ребенка выявят COVID-19, то весь класс снова отправят на удаленку.

Учителей обязали работать в масках, а потоки школьников будут разводить. Все массовые мероприятия в общеобразовательных учреждениях будут под запретом до следующего года.