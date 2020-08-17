Заслуженный учитель России Ямбург выступил против обязательного ношения масок педагогами

Российских учителей могут обязать носить маски во время занятий в новом учебном году. На детей это требование не будет распространяться. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург встал на защиту своих коллег. Находиться в маске весь рабочий день тяжело.

«Быть в маске или без маски — это решение детей и их родителей, хотя у нас все эти медикаменты и тепловизоры и маски на полгода вперед заготовлены. Ну представим себе, что в специализированных классах ребенок восемь часов с перерывом на обед сидит в маске — это нереально. А чем, извините, хуже учитель? Он что, выдержит такую ситуацию?» — отметил Ямбург.

Собеседник подчеркнул, что сейчас нужно заготовить различные варианты формы обучения: очное, заочное, очно-заочное и семейное. Отсюда и такие требования.

«В эту меру я не верю. Это формальная мера», — подытожил заслуженный учитель России.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что все педагоги с будущего учебного года будут обязаны на работе носить маски. Детей это ограничение не коснется. Российские школы возобновят очное обучение после пандемии коронавируса с сентября. Массовые мероприятия в общеобразовательных учреждениях будут под запретом до января 2021 года.