Названы условия для возврата удаленного обучения школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, при каких условиях школьники вернутся к удаленному обучению. Это случится, когда коронавирусная инфекция подтвердится хоть у одного ученика из класса.

Об этом столичный градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Если один человек из класса заболеет коронавирусом, весь класс уйдет на удаленку Сергей Собянин

Он отметил, что весь класс будет обучаться, после обнаружения вируса, дистанционно в течение двух недель. При этом количество классов, которые будут переходить на удаленное обучение, будет зависеть от количества заболеваний. По его словам, на сегодня выявляется около 25-30 школьников в сутки.

Ранее стало известно, что учеников московских школ разделят по параллелям. Все они будут приходить в учебное заведение и уходить из него в разное время. Это поможет избежать большого скопления людей.