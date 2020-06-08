Российские медики провели более 13 млн тестов на коронавирус

Исследования на выявление коронавирусной инфекции продолжают проводить в России. Специалисты завершили уже более 13 миллионов таких тестирований.

«По состоянию на 7 июня 2020 года проведено 13 016 023 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 остаются 320 180 человек. Всего за время распространения инфекции медики следили за состоянием здоровья 1 459 704 человек. Для тех, кто не имеет возможности проживать изолированно, создали 546 обсерваторов. В этих учреждениях сейчас находятся 13 918 человек.

По данным на 7 июня, в России насчитывается 467 673 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Вылечился после заболевания COVID-19 226 731 пациент, скончались 5859 человек. Российские ученые продолжают работать над созданием вакцины от коронавируса. По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, препарат должен появиться уже к середине лета.