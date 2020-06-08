Назван срок появления российского лекарства от COVID-19

Роспатент получил около сотни заявок на создание лекарства для борьбы с последствиями заражения коронавирусом. Отечественный препарат от COVID-19 появится в России уже к середине лета.

«За апрель и май мы получили более 90 заявок. Для этой тематики мы установили приоритетный порядок рассмотрения. Привлекли самых сильных специалистов, экспертов. В результате вместо пяти-шести месяцев эти заявки удается рассмотреть за два месяца», — рассказал в интервью «Российской газете» глава Роспатента Григорий Ивлиев.

Собеседник добавил, что лекарство к середине лета будет точно. По словам Ивлиева, ведомство уже выдало патенты на вакцину, на тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении.

Сейчас Роспатент рассматривает более 50 заявок на лекарства для лечения и профилактики COVID-19. Изобретатели подали заявки и на новаторские средства защиты.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что лекарство от COVID-19 «Авифавир» поступит в больницы России 11 июня. Его создали на базе японского препарата для лечения гриппа.