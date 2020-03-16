Российские магазины начали запасать продукты из-за коронавируса

Россияне начали сметать с полок крупы и консервы на фоне тревожных новостей о пандемии коронавируса. Многие боятся остаться в изоляции без еды. Однако беспокоиться о дефиците не стоит — торговые сети в России начали запасаться продовольствием.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг России, пустые полки в некоторых магазинах сейчас — это не повод паниковать. Продукты выкладывают в соответствии с определенным циклом, поэтому иногда каких-то товаров можно не найти.

Крупные торговые сети в РФ, чтобы не допустить дефицита, начали делать резервные запасы еды. В министерстве призвали россиян с умом подходить к покупке продуктов и не создавать излишнего ажиотажа вокруг пополнения запасов еды впрок. В целом в России обстановка с продуктами спокойная. По данным Минпромторга, за минувшие выходные сограждане покупали стандартные наборы еды. Очереди на кассах были обычные.

Ажиотажный спрос на туалетную бумагу и другие гигиенические средства из-за коронавируса возник в США. Американский лидер Дональд Трамп объявил режим ЧС и обсудил с руководством торговых сетей Соединенных Штатов вопрос поставки продовольствия и товаров первой необходимости.

11 марта из-за вспышки коронавируса ВОЗ объявила о пандемии. За два с половиной месяца инфекция убила по всему миру более 5,3 тысячи человек. 2019-nCoV уже отступил из Китая, где он возник в декабре 2019 года. Эпицентр заражения переместился в Европу.