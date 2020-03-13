Трамп объявил режим ЧС по всей стране

«Чтобы раскрыть весь потенциал власти федерального правительства, я официально объявляю чрезвычайное положение в стране», — объявил президент журналистам на пресс-конференции. По его словам, это позволит быстро направить в штаты 50 миллиардов долларов для борьбы с вирусом.

Также Трамп заявил об увеличении полномочий министерства здравоохранения США. Теперь министр сможет отменять некоторые положения действующего законодательства для того, чтобы обеспечить медучреждения и врачей «максимальной гибкостью» в борьбе с вирусом. Изменения коснулись лицензирования врачей и набора медперсонала.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен 9 марта лишь в штатах западного побережья США. Руководство также запретило на 30 дней въезд в страну из Европы. Сейчас число подтвержденных случаев заражения СОVID-2019 в США достигло 1,6 тысячи человек.