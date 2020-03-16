Почти 84% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

Коронавирус начал отступление в Китае. Каждый день число заразившихся 2019-nCoV в Поднебесной сокращается. Пока в КНР в больницах остаются около 10 тысяч человек, но почти 84% заболевших выздоровели.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, всего в Китае за два с половиной месяца COVID-19 заболели 80 860 человек. 67 749 человек (83,8% от общего числа инфицированных) полностью выздоровели, и их выписали из больниц.

Коронавирус распространился по всему миру с декабря 2019 года. Все началось в Китае. Сейчас эпицентр заболевания переместился в Европу. По всему миру предприняты беспрецедентные меры безопасности. Десятки стран закрыли свои границы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии вируса. 2019-nCoV уже убил более 5,3 тысячи человек. Заразились инфекцией более 153 тысяч человек. За минувшие сутки врачи по всему миру зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев.