Российские авиакомпании запросили у Росавиации допуск для полетов на курорты Египта

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск к полетам в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur Air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Royal Flight запросили допуск в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также «Аэрофлот» запросил допуск к полетам в Марса-Алам.

По данным ведомства, рейсы на курорты Египта будут производиться из 39 российских городов. В том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

Газета «Известия» со ссылкой на двух перевозчиков и один московский аэропорт сообщила, что в Египет из РФ могут полететь только самолеты компании «Россия», которая является дочерней компанией Аэрофлота». По предварительным данным, остается дождаться заседания межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов, на котором установленная оперштабом квота и будет распределена.

Источник из Минтранса отметил, что у «России» больше шансов получить все частоты, потому что она является единственным российским перевозчиком, назначенным для выполнения регулярных рейсов из Москвы на египетские курорты. Как известно, у других есть допуски для выполнения только чартерных рейсов.

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба несколько дней назад сообщил, что курорт в достаточной мере подготовлен для того, чтобы принять российских туристов.

В середине июля стало известно, что с 9 августа самолеты из России будут летать на курорты Египта, в Доминикану и Сирию. Решение о полетах было принято во время заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой.