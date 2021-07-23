Россия откроет рейсы на курорты Египта и в Доминикану

Начиная с 9 августа самолеты из России будут летать на курорты Египта, в Доминикану и Сирию. Об увеличении числа рейсов сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте», — заявили в оперштабе.

Как уточнили в правительстве, решение о полетах принималось во время заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой. Теперь в Египет должна будет прилететь российская делегация для оценки эпидемической ситуации. По результатам визита будет решено, можно ли еще увеличить число рейсов на курорты.

Еще с 9 августа россияне смогут отправиться в Доминикану. Самолеты будут летать три раза в неделю из Москвы в Пунта-Кану, Ла-Роману и Пуэрто-Плата.

«Также принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск с одного до трех рейсов в неделю», — отметили в оперштабе.

Всех туристов призвали перед полетом в другую страну сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье.