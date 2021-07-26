Представители России посетят Египет для оценки эпидемиологической ситуации

Российская делегация посетит Египет 27 июля. Представители России оценят эпидемиологическую ситуацию в стране перед возобновлением авиасообщений. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на слова министра гражданской авиации Египта Мухаммеда Манара Инаба.

Министр отметил, что курорт в достаточной мере подготовлен для того, чтобы принять российских туристов. По словам политика, здоровью туристов ничего не угрожает.

Аэропорты страны соблюли все меры предосторожности, связанные с COVID-19, и получили международное освидетельствование, передала «Национальная служба новостей».