Российские аэропорты получат почти 11 млрд рублей от правительства

Для поддержки аэропортов России правительство выделит около 11 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на зарплаты сотрудникам и страховые взносы. Пустить финансы на премии руководителей компаний будет нельзя.

«Направим почти 11 миллиардов рублей на поддержку наших аэропортов, средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов. Обращаю внимание, что эта мера поддержи не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров», — привело слова премьер-министра Михаила Мишустина РИА «Новости».

Глава кабмина отметил, что деньги запрещено тратить на содержание, эксплуатацию или ремонт зданий аэропортов. Кроме того, их нельзя использовать для покупки оборудования или иных расходов. Следить за расходованием денег будет Росавиация.

«Это поможет частично компенсировать расходы аэропортов, возникшие из-за падения объемов пассажирских авиаперевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции», — заключил Мишустин.

Россия отменила рейсы в другие страны из-за распространения коронавируса. Сейчас жители могут летать только по некоторым направлениям внутри страны. Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что перелеты по России могут возобновить в полном объеме уже во второй половине июня.