Требование к шахматной рассадке в самолетах отменили

Роспотребнадзор отказался рассаживать пассажиров самолетов в шахматном порядке и от требования к заполняемости салона на 50%. Зато там оставили требования сохранять дистанцию даже при походе в туалет и сидеть все время пристегнутыми.

Как узнала газета «Известия», Росавиация составила финальные методические указания для отрасли. Документ уже отправили авиакомпаниям.

В рекомендациях нет требования к шахматной рассадке — эта мера вызвала критику не только со стороны представителей отрасли, но и обычных людей, будущих пассажиров. После проработки вопроса с Минтрансом от этого предложения решили отказаться.

На первом этапе отмены ограничений пассажирам придется пройти температурный контроль уже на входе в аэропорт, потом еще раз при посадке на самолет. Все пассажиры должны быть в масках и перчатках, при входе на борт нужно будет обрабатывать руки антисептиком, который предоставит авиакомпания. Перемещения по самолету будут ограничены, в туалет можно будет ходить, только соблюдая дистанцию, а режим «Пристегните ремни» будет сохраняться в течение всего полета.

Шахматную рассадку в самолетах критиковал даже глава Минтранса Евгений Дитрих. По его словам, в таком случае билеты будут стоить по 70 тысяч рублей. Он отмечал, что необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72–75%