Российская компания задрала цены на маски до 957%

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружили многократное завышение цен на медицинские маски. Оптовый поставщик ООО «Витта компани» завысил стоимость на 957%. Подмосковная прокуратура уже применила санкции.

Мониторинг цен проводили специалисты прокуратуры Московской области и областного УФАС России. Они выявили, что ООО «Витта компани» торговала масками по завышенной стоимости.

«Было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», — сказано в сообщении ФАС.

В итоге руководству компании вынесли предостережение. Если цены не снизятся, то организацию ждет административная ответственность. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отметил, что действия компании привели с скачку цен на маски в регионах страны.

«Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения компаниям грозит административная ответственность», — заключил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьем подписал постановление о масочном режиме в области. С 12 мая все жители должны будут носить медицинские маски. Если не будет финансовой возможности приобрести это средство защиты, то оно будет выдаваться на льготных условиях.