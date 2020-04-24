Покупатели сами требовали. «Глобус» объяснил, почему перестал пускать покупателей без масок

В пресс-службе сети гипермаркетов «Глобус» подчеркнули, что ставят на первое место безопасность персонала и покупателей, которые в большом количестве посещают их магазины.

Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале Пресс-служба сети гипермаркетов «Глобус»

Если у покупателя есть своя маска — не важно, одноразовая или многоразовая — он может пройти в торговый зал. Для защиты дыхательных путей подойдут также шарф или платок. Если же у посетителя магазина нет ничего из вышеперечисленного, он может купить маску на входе.

«Что немаловажно, на входе продаются маски без торговой наценки — в данном случае задачи заработать у нас не ставится», — подчеркнули в пресс-службе.

Никаких противоречий закону

После введения этих требований многие раскритиковали магазины за противоправные действия — якобы они нарушают права потребителя. Юрист, адвокат, лектор РАНХиГС Андрей Некрасов в беседе с «360» рассказал, что покупатель может отказаться надевать маску и пожаловаться в Роспотребнадзор. Он уверен — магазины могут вводить такое требование только в том случае, если станут раздавать средства защиты бесплатно.

Однако в пресс-службе «Глобуса» заявили, что обвинения в противоправности принятых ими мер «абсолютно необоснованные».

Указом мэра Москвы и постановлением губернатора Подмосковья, на нашу компанию возложена обязанность установить специальный режим допуска и нахождения в наших гипермаркетах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Пресс-служба сети сети гипермаркетов «Глобус»

Собеседник подчеркнул, что магазины соблюдают предписания, указанные в статье 426 Гражданского кодекса страны — на входе в гипермаркеты и на официальном сайте компании разместили уведомления о введении новых мер защиты. Кроме того, цена товаров, доступность их покупки и гарантии сети не изменились — как и раньше, они доступны для всех, кто согласен с правилами посещения торговых залов.

Мы не оказываем предпочтение кому-либо и не ставим посещение торгового зала в прямую зависимость от покупки наших масок.