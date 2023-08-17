Общество 17 августа 2023, 08:44 Российская молодежь стала потреблять меньше продуктов питания РБК: молодые семьи в России начали потреблять меньше продуктов питания РИА «Новости»

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Молодые семьи в России по итогам 2022 года снизили потребление по всем основным группам продуктов питания. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Наиболее сильно молодежь сократила потребление молока, на 22%. Также значительно реже они начала покупать масло и фрукты (19%), хлеб (15%), овощи (9%) и мясо (14%).

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При этом общая доля потребительских расходов на продукты в молодых семьях выросла на 24,5%.

Кроме того, в 2022 году потребление еды по всем категориям продуктов снизили неполные семьи, кроме бахчевых и овощей.

Исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что порядка 19% жителей России намерены экономить на товарах первой необходимости и продуктах.

В основном люди экономят, приобретая продукты по акциям или со скидками. При этом каждый третий россиянин вместо привычных брендов выбирает после дешевые товары российских торговых марок.

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