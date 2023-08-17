Общество 17 августа 2023, 08:07 Россиянам рассказали об уловках магазинов в периоды распродаж Роскачество назвало основные уловки магазинов во время распродаж Freepik

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Некоторые магазины в период распродаж используют определенные уловки, чтобы их товар раскупили. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роскачества.

Среди основных ухищрений — создание искусственного ажиотажа перед продажей товара и намеренное повышение цены.

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«Порой продавцы заявляют о якобы грандиозных скидках, например в 50%. Для покупателей предложение выглядит привлекательным, но нюанс в том, что ретейлеры повышают цены накануне старта сезонных распродаж или праздников, а затем уже делают скидку. В лучшем счете цена окажется аналогичной значению на старт продаж», — отметили в ведомстве.

Еще одной уловкой является аукционный контрафакт, когда продавцы реализовывают фальсифицированные товары под видом заманчивых предложений.

«Они привлекают покупателей предложениями получить подарок или аксессуар при приобретении плохо продающего товара. Поэтому нелишним станет сравнение итоговой цены в другом магазине. Вероятно, там она окажется ниже», — добавили в Роскачестве.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что порядка 19% россиян хотят начать экономить на товарах первой необходимости и продуктах.