Деньги 17 августа 2023, 01:49 Россияне начали больше экономить на еде «Ромир»: почти каждый пятый россиян начал экономить на продуктах Freepik

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Начать экономить на продуктах и товарах первой необходимости планируют 19% россиян. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Количество россиян, планирующих экономить на еде, с июня по июль выросло на 3%, сказано в исследовании.

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Чаще всего жители России экономят, покупая товары со скидками или по акциям. Больше половины опрошенных ходят в магазины с низкими ценами и отказываются от некоторых категорий товаров. Почти каждый третий россиянин выбирает более дешевые товары отечественных торговых марок вместо привычных брендов.

Переход россиян к экономии связан со складывающейся экономической ситуацией и ростом цен, объяснила старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.

В среду, 16 августа, пресс-служба Центробанка сообщила, что в большинстве российских регионов выросла годовая инфляция.