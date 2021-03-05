Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 Марта. Он же оказался и самым бесполезным

Самым желанным подарком на 8 Марта оказались цветы — большинство россиянок ждут букеты на праздник. Их же назвали и самым бесполезным презентом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

Цветы на 8 Марта хотела бы получить каждая пятая россиянка (22%). 15% принявших участие в опросе женщин назвали их самым бесполезным подарком из всех, которые им обычно дарят в праздничный весенний день. Респондентки назвали две причины недовольства цветами: это состав букета и бессмысленная трата денег.

Среди самых подходящих подарков россиянки выделили парфюмерию и косметику (7% опрошенных). 6% женщин хотели бы получить деньги, телефон или другой гаджет. Стольким же достаточно нематериальных благ — любви, заботы и внимания. Ювелирку и путешествия ждут по 5% принявших участие в опросе.

Накануне «Коммунисты России» предложили дарить женщинам на 8 Марта 13-ю зарплату и внесли соответствующую законодательную инициативу в Госдуму. Эту идею назвали сексистской по отношению к мужчинам и популистской в целом.