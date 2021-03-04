Подарочную зарплату предложили выдавать женщинам на 8 Марта

«Коммунисты России» предложили дарить женщинам на 8 Марта 13-ю зарплату. Они уже внесли законодательную инициативу в Госдуму.

«Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наемным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 Марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин», — приводит РИА «Новости» слова председателя ЦК партии Максима Сурайкина.

По его словам, если депутаты примут такой закон, «Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки».

Сурайкин добавил, что в СССР Международный женский день отмечали широко, а сейчас многие работодатели его игнорируют. Глава «Коммунистов России» не исключил, что для мужчин тоже предусмотрят такую меру государственной поддержки на 23 Февраля.

По данным исследования, чаще всего мужчины дарят женщинам на 8 Марта цветы, ювелирку или сувениры. Самым популярным развлечением у россиян в этот праздник аналитики назвали поход в кино.